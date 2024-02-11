Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами
Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой
Перекись водорода в уходе за комнатными растениями: полезные свойства и правила применения
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США
Кардиолог Ягафарова заявила, что кофе помогает справиться с гипотонией
Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту
IJP: Взаимодействие собаки и человека положительно сказывается на их здоровье
Хозяйка-жадина: гости в доме сделают выводы о прижимистости хозяйки по этим 3 признакам

Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста

1:05
Недвижимость

Даже привлекательный дом с дорогим ремонтом может скрывать тайны о характере его хозяйки. Шикарный интерьер не всегда свидетельствует о щедрости, и определенные признаки могут намекнуть на прижимистость хозяйки.

Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста
Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Домашние тапочки: Состаренные домашние тапочки могут стать первым сигналом о том, что в этом доме ценят каждую копейку. Скупые хозяйки предпочитают дешевые тапочки, нося их годами, утверждая, что ведь никто все равно не видит эту деталь обуви.

Туалетная бумага: Выбор дешевой туалетной бумаги с серым оттенком становится еще одним признаком экономии. Прижимистые хозяйки выбирают варианты из вторсырья, игнорируя более качественные многослойные рулоны.

Постельное белье: При взгляде на постель, можно раскрывать еще одну тайну. У прижимистых хозяек наволочка часто отличается от пододеяльника, и если одна деталь выходит из строя, нет смысла приобретать новый комплект. В то время как заботливые хозяйки всегда проявляют внимание к деталям, подбирая белье как по цвету, так и по размеру.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.

Автоэксперт Кадаков дал советы по восстановлению разряженного аккумулятора автомобиля
Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать
Прогноз карт Таро на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков
В Авдеевке ВС РФ наступают на Коксохим, у Крынках сужают зону контроля ВСУ Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Сводка с фронта: в Авдеевке ВСУ вводят срочные резервы, у Вербового уничтожен укрепрайон
Как лучше всего подписать рассаду, чтобы ничего не забыть
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Последние материалы
Необычные применения каменной соли: Секреты использования в стирке и уходе за вещами
Экспертные советы: как правильно мыть машину зимой
Перекись водорода в уходе за комнатными растениями: полезные свойства и правила применения
Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста
Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Все о блефаропластике: какой вид выбрать, уберет ли нависшие веки и отеки навсегда
Владельцы Toyota и Volkswagen долго не расстаются со своими машинами в России и США
Кардиолог Ягафарова заявила, что кофе помогает справиться с гипотонией
Секреты советских хозяек: необычные способы использования капроновых чулок в быту
IJP: Взаимодействие собаки и человека положительно сказывается на их здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников