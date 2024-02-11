Хозяйка-жадина: гости в доме сделают выводы о прижимистости хозяйки по этим 3 признакам

Признаки экономии: как распознать, что хозяйка в доме прижимиста

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже привлекательный дом с дорогим ремонтом может скрывать тайны о характере его хозяйки. Шикарный интерьер не всегда свидетельствует о щедрости, и определенные признаки могут намекнуть на прижимистость хозяйки.

Фото: commons.wikimedia. org by Maite Antolínez Méndez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Домашние тапочки: Состаренные домашние тапочки могут стать первым сигналом о том, что в этом доме ценят каждую копейку. Скупые хозяйки предпочитают дешевые тапочки, нося их годами, утверждая, что ведь никто все равно не видит эту деталь обуви.

Туалетная бумага: Выбор дешевой туалетной бумаги с серым оттенком становится еще одним признаком экономии. Прижимистые хозяйки выбирают варианты из вторсырья, игнорируя более качественные многослойные рулоны.

Постельное белье: При взгляде на постель, можно раскрывать еще одну тайну. У прижимистых хозяек наволочка часто отличается от пододеяльника, и если одна деталь выходит из строя, нет смысла приобретать новый комплект. В то время как заботливые хозяйки всегда проявляют внимание к деталям, подбирая белье как по цвету, так и по размеру.