Хозяйка-жадина: гости в доме сделают выводы о прижимистости хозяйки по этим 3 признакам

Даже привлекательный дом с дорогим ремонтом может скрывать тайны о характере его хозяйки. Шикарный интерьер не всегда свидетельствует о щедрости, и определенные признаки могут намекнуть на прижимистость хозяйки.
Домашние тапочки: Состаренные домашние тапочки могут стать первым сигналом о том, что в этом доме ценят каждую копейку. Скупые хозяйки предпочитают дешевые тапочки, нося их годами, утверждая, что ведь никто все равно не видит эту деталь обуви.
Туалетная бумага: Выбор дешевой туалетной бумаги с серым оттенком становится еще одним признаком экономии. Прижимистые хозяйки выбирают варианты из вторсырья, игнорируя более качественные многослойные рулоны.
Постельное белье: При взгляде на постель, можно раскрывать еще одну тайну. У прижимистых хозяек наволочка часто отличается от пододеяльника, и если одна деталь выходит из строя, нет смысла приобретать новый комплект. В то время как заботливые хозяйки всегда проявляют внимание к деталям, подбирая белье как по цвету, так и по размеру.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.