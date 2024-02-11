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Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно

Риелтор признал невыгодной сдачу квартиры для заработка

1:07
Недвижимость

Популярный способ получения пассивного дохода от сдачи квартиры в аренду перестал быть выгодным, считает член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Своими соображениями он поделился с RuNews24.ru.

Риелтор признал невыгодной сдачу квартиры для заработка
Фото: РИА Новости by Алексей Мальгавко

По словам эксперта, ремонт и регулярное обслуживание квартиры, оплата услуг ЖКХ в сумме достигли таких размеров, что если не превосходят арендную плату, то догоняют её.

При наличии свободных средств приобретению недвижимости ради получения с неё ренты, совсем недавно считавшемуся удачным вложением, лучше предпочесть альтернативные варианты, уверен Самойлов.

"Сейчас это неоправданно абсолютно. Гораздо проще эти деньги положить на депозиты с учётом высоких депозитных ставок", — посоветовал он.

Совсем иначе риелтор оценил сдачу квартир пенсионерами.

"Это уже все последние годы так было. Массовый выезд пенсионеров на дачи, сдача своих квартир в аренду для того, чтобы немножко поддержать семейный бюджет", — пояснил он.

Такие объекты сдаются не ради выгоды, заключил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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