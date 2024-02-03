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Твердые отложение в слмвном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства

1:36
Недвижимость

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проблема известковых отложений на сантехнике

При взгляде в бачок унитаза часто можно заметить известковые отложения из твердевшей соли кальция, вызванные наличием жесткой воды. Эти отложения могут стать причиной неисправности и нарушения функциональности бачка.

Решение проблемы с помощью лимонной кислоты

Для эффективного удаления твердых отложений рекомендуется использовать лимонную кислоту, доступную в каждой кухне. Вмешиваясь в процесс, она способна разрушить известковые отложения и облегчить процесс чистки.

Необходимые материалы и шаги

  1. Возьмите моющее средство и губку с абразивным слоем для мытья посуды.
  2. Налейте в таз теплую воду с температурой около 50-60 градусов Цельсия.
  3. Всыпьте 150 граммов лимонной кислоты в воду и перемешайте до её полного растворения.
  4. Отключите подачу воды в туалетный бачок и заливайте полученный раствор в бачок.
  5. Через 3 часа сливайте раствор, откручивайте фиксатор рычага и другие детали, затем чистите их губкой.
  6. Лимонная кислота должна сделать процесс очистки от ржавчины легким и эффективным.
  7. Соберите чистые детали бачка и запустите воду.

Эти шаги помогут избавиться от известковых отложений и поддерживать бесперебойную работу туалетного бачка.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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