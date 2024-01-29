Как надолго избавиться от пыли в доме: пять секретов чистоты

Влажная уборка этим раствором надолго избавит ваш дом от пыли

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Регулярная тщательная уборка в доме — это не только залог уюта и чистоты. Пыль, как известно, весьма не безобидна с точки зрения вреда здоровью. "БелНовости" рассказали в воскресенье, как навести порядок в квартире, чтобы он сохранялся максимально долго.

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Издание разделило рекомендации по эффективной уборке на пять пунктов.

Пылесборники

Это то, на что следует обратить первоочередное внимание: ковры, текстиль, мягкие игрушки и стопки старых бумаг и газет. С этих предметов надо начинать борьбу за чистоту, а ненужные лучше убрать подальше.

Влажная уборка

Проводится дважды в неделю, без исключений для труднодоступных мест, а также комнатных растений — они весьма охочи до сбора пыли, даже если вы этого не замечаете.

Специальные растворы

Мойте полы и мебель раствором кондиционера в воде 1:4. Его ценность — в антистатическом эффекте: пыль не будет притягиваться к обработанным поверхностям.

Порядок уборки

Лучше всего — сверху вниз: от полок и люстры к полу и плинтусам.

Вентиляция

Не забывайте о чистке вентиляции и проверке её исправности — плохо работающая, она вносит основную лепту в накопление пыли в доме.