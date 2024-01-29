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Дом за 12 рублей: найдена самая дешёвая недвижимость в Европе

Раскрыты условия покупки дома в Хорватии за 12 рублей

1:37
Недвижимость

В Леграде на севере Хорватии можно приобрести дом за 13 евроцентов (12 рублей), передаёт CNBC. Издание раскрыло условия покупки.

Раскрыты условия покупки дома в Хорватии за 12 рублей
Фото: Reuters by Antonio Bronic

Сделки дотируют местные власти по программе "Дом за куну", обеспокоенные снижением численности населения городка. Куна — это денежная единица, ходившая в Хорватии до её перехода на евро, курс которой примерно равен €0,13.

В конце XVII — начале XVIII века Леград был крупным центром региона, но с распадом Австро-Венгерской империи пришёл в упадок, продолжающийся и поныне.

"Мы стали приграничным городком без особых транспортных связей с другими населёнными пунктами. С тех пор численность населения постепенно снижалась", — сетовал несколько лет назад Иван Саболич, мэр Леграда.

Власти выставляют на продажу заброшенные и разрушенные, а также недостроенные дома, оказывают помощь в ремонте более 3000 евро или компенсируют 20% от стоимости покупки тем, кто приобретает дом без скидки.

Требования к потенциальным жителям городка весьма строгие. Покупатель должен быть несудимым, моложе 45 лет, состоять в браке или отношениях, владеть востребованной профессией, не иметь никакой другой недвижимости в Хорватии. Кроме того, он обязуется остаться не менее чем на 15 лет.

Программа действует с 2018 года, к 2021-му удалось продать 17 из из 19 пустующих домов. Часть новосёлов с детьми, пришлось открыть новый детский садик, радуется градоначальник.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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