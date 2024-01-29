Дом за 12 рублей: найдена самая дешёвая недвижимость в Европе

В Леграде на севере Хорватии можно приобрести дом за 13 евроцентов (12 рублей), передаёт CNBC. Издание раскрыло условия покупки.
Сделки дотируют местные власти по программе "Дом за куну", обеспокоенные снижением численности населения городка. Куна — это денежная единица, ходившая в Хорватии до её перехода на евро, курс которой примерно равен €0,13.
В конце XVII — начале XVIII века Леград был крупным центром региона, но с распадом Австро-Венгерской империи пришёл в упадок, продолжающийся и поныне.
"Мы стали приграничным городком без особых транспортных связей с другими населёнными пунктами. С тех пор численность населения постепенно снижалась", — сетовал несколько лет назад Иван Саболич, мэр Леграда.
Власти выставляют на продажу заброшенные и разрушенные, а также недостроенные дома, оказывают помощь в ремонте более 3000 евро или компенсируют 20% от стоимости покупки тем, кто приобретает дом без скидки.
Требования к потенциальным жителям городка весьма строгие. Покупатель должен быть несудимым, моложе 45 лет, состоять в браке или отношениях, владеть востребованной профессией, не иметь никакой другой недвижимости в Хорватии. Кроме того, он обязуется остаться не менее чем на 15 лет.
Программа действует с 2018 года, к 2021-му удалось продать 17 из из 19 пустующих домов. Часть новосёлов с детьми, пришлось открыть новый детский садик, радуется градоначальник.
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