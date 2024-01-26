Россиянам напомнили о правилах дележки имущества при разводе

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Юрист Соколова: при разводе нельзя поделить унаследованное имущество

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Недвижимость

Юрист Татьяна Соколова рассказала, какое имущество россияне не могут поделить при разводе. По её словам, речь в данном случае идёт об имуществе унаследованном, а также том, которое было подарено.

Юрист Соколова: при разводе нельзя поделить унаследованное имущество
Фото: Unsplash.com by Saúl Bucio

"После развода нельзя поделить между бывшими супругами вещи, которые были получены в дар или в порядке наследования. Это касается как недвижимости, так и денежных средств, транспорта, драгоценностей и др", — заметила специалист.

В качестве примера Соколова привела случай, когда мать в качестве первоначального взноса на ипотеку подарила сыну три миллиона рублей. В таком случае, недвижимость, которая была оплачена данной суммой, будет считаться личной собственностью мужчины.

Остальные же доли супруги смогут поделить при разводе.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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