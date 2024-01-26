Россиянам напомнили о правилах дележки имущества при разводе

Юрист Татьяна Соколова рассказала, какое имущество россияне не могут поделить при разводе. По её словам, речь в данном случае идёт об имуществе унаследованном, а также том, которое было подарено.
"После развода нельзя поделить между бывшими супругами вещи, которые были получены в дар или в порядке наследования. Это касается как недвижимости, так и денежных средств, транспорта, драгоценностей и др", — заметила специалист.
В качестве примера Соколова привела случай, когда мать в качестве первоначального взноса на ипотеку подарила сыну три миллиона рублей. В таком случае, недвижимость, которая была оплачена данной суммой, будет считаться личной собственностью мужчины.
Остальные же доли супруги смогут поделить при разводе.
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