Россиянам напомнили о правилах дележки имущества при разводе

Юрист Соколова: при разводе нельзя поделить унаследованное имущество

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Юрист Татьяна Соколова рассказала, какое имущество россияне не могут поделить при разводе. По её словам, речь в данном случае идёт об имуществе унаследованном, а также том, которое было подарено.

Фото: Unsplash.com by Saúl Bucio

"После развода нельзя поделить между бывшими супругами вещи, которые были получены в дар или в порядке наследования. Это касается как недвижимости, так и денежных средств, транспорта, драгоценностей и др", — заметила специалист.

В качестве примера Соколова привела случай, когда мать в качестве первоначального взноса на ипотеку подарила сыну три миллиона рублей. В таком случае, недвижимость, которая была оплачена данной суммой, будет считаться личной собственностью мужчины.

Остальные же доли супруги смогут поделить при разводе.