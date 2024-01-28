Почему искрит микроволновка

Стало известно, что делать в случае поломки микроволновки

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Сегодня уже, пожалуй, ни одну кухню невозможно представить себе без микроволновой печи. Ведь это устройство не только простое в использовании, но и надёжное. Однако с любой техники время от времени случаются поломки. Специалисты дали советы, что делать, если микроволновка искрит.

Фото: Unsplash by Lissete Laverde

По их словам, искры в микроволновой печи — явление действительно опасное, и оно требует тщательной диагностики устройства, а также его последующего ремонта. Специалисты предложили рассмотреть самые распространённые варианты проблем. В любом случае, для начала следует выключить прибор из сети.

Дефект слюдяной пластины

Если вы заметили, что слюдяная пластина пригорела, потрескалась или испачкалась, её придётся менять. Для этого отсоедините старую пластину, открутив шуруп, очистите место, где будет монтироваться новая пластина, от загрязнений место, затем наложите старую пластину на новую слюду.

Обработайте пластину мелкозернистой наждачкой и обрежьте углы. Установите на место старого элемента.

Поломка колпачка волновода

Если вы сняли металлический корпус микроволновки и обнаружили неисправность колпачка волновода, открепите слюдяную пластину, снимите корпус устройства, после чего отсоедините винты и клеммы, ведущие к магнетрону.

Затем необходимо достать сам магнетрон и изучить состояние волновода. При необходимости очистите колпачок и отшлифуйте наждачной бумагой. Затем вставьте магнетрон, слюдяную пластину и корпус назад.

Повреждение эмали

Микроволновка также может начать трещать в том случае, если у неё повредилась поверхность. Тогда нужно очистить камеру от жира и присохших остатков еды, зачистить повреждение на эмали наждачкой, а потом обработать участки с дефектами растворителем и покрыть их грунтовкой.

Как только всё просохнет, нанесите на поверхность термостойкую пищевую эмаль. Затем Оставьте прибор в нерабочем состоянии с открытой дверцей на сутки.

Поломка куплера

Куплер — это деталь, которая вращает подставку из стекла. Если он загрязнился из-за жира, либо износился, то в нижней части отсека могут наблюдаться искры.

Извлеките элемент из выключенной из сети микроволновки, очистите его, а затем установите на место. Если вы включаете микроволновую печь, а искры под тарелкой остаются, тогда стоит заменить деталь на новую.