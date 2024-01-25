Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал о тенденциях рынка недвижимости в России. По его мнению, аренда на однокомнатные квартиры выросла в связи с ростом роста ипотечных ставок.
"Бум на ипотеки уходит, их одобряют меньшему проценту граждан, и возвращается спрос на арендное жильё. Причём особый интерес вызывают именно студии — арендная плата ниже", — пояснил специалист.
При этом он отметил, что по состоянию на настоящий день покупка компактного жилья — это выгодный вид инвестиций. Ведь такое жильё можно сдавать в аренду на долгосрочной основе.
И хотя в прошлом году россиян больше привлекали ипотечные программы с выгодными условиями, сегодня данная ситуация вкорне меняется.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.