"Нелепо и безвкусно": какие 5 вещей на кухне выдают гостям непритязательную хозяйку

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные и красивые кухни могут стоить значительные суммы, однако собственники могут случайно испортить дорогой интерьер, украшая его неудачными элементами.

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Жалюзи

Жалюзи, хоть и идеальны для офисных помещений, не всегда гармонично смотрятся в жилых комнатах, включая кухни. Римские или рулонные шторы предпочтительнее, так как они способны создать более уютную атмосферу. Металлические или пластиковые жалюзи могут нарушить внутренний комфорт.

Фотообои

Фотообои считаются довольно дешевым и простым вариантом, который в настоящее время утратил свою актуальность. 3D-картины на всю стену уже вышли из моды, и сейчас предпочтение отдается декоративному кирпичу или краске для отделки стен на кухне.

Лишние провода

Много розеток на кухне — нормально, но их расположение нужно тщательно продумать, чтобы избежать видимости проводов. Удлинители и тройники, видимые на первый взгляд, могут нарушить общий внешний вид дорогого кухонного гарнитура.

Обилие пластика

Пластик в интерьере всегда создает впечатление дешевизны. Чтобы кухня выглядела стильно и дорого, следует избавиться от пластиковых плинтусов, карнизов, посуды и цветочных горшков.

Магнитики

Желание привезти магнитик с путешествия понятно, но избыток магнитов на холодильнике может испортить весь интерьер. Раньше они использовались для поднятия настроения и воспоминаний, но в настоящее время смотрятся неэстетично и безвкусно.