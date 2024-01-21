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Опытные хозяйки знают, как не заморачиваясь по времени, быстро убрать дом: 5 хитростей

1:37
Недвижимость

Хозяйки осведомлены о том, что в чистом доме всегда царит приятная, дружелюбная и непринужденная атмосфера. Безусловно, чистота в доме благотворно влияет на здоровье всех членов семьи. Однако за этим стоит множество усилий и времени, затрачиваемых на уборку. Существуют хитрости, которые помогут справиться с этой трудной задачей быстрее, при этом ничего не упустив.

Опытные хозяйки знают, как не заморачиваясь по времени, быстро убрать дом: 5 хитростей
Фото: hanmaum.misc.pe. kr by Eugenio Zampighi (1859–1944) is licensed under public domain

Вот несколько советов, которые могут пригодиться:

Стиральная машина

Чтобы избежать скапливания опасных микробов и бактерий в стиральной машине, используйте уксус. Залейте 2 чашки уксуса в машинку и дайте ей поработать в течение часа. Затем протрите машинку тряпкой, смоченной в уксусе. Повторите этот процесс, используя 2 чашки отбеливателя.

Ванна

Для мгновенной очистки ванны, наполните ее горячей водой и добавьте по 1 стакану кокосового масла и соды. Это средство эффективно уберет загрязнения и оставит вашу ванну чистой.

Краны

Чтобы избежать пятен на кранах в ванной, протрите их вощеной бумагой и оставьте таким образом на час.

Матрас

Удалите пятна на матрасе, смешав равные части средства для мытья посуды и перекиси водорода. Протрите пятна раствором и оставьте на 10-15 минут, затем смойте влажной губкой.

Ароматы

Для добавления свежего аромата в ваш дом, добавьте ½ чашки ванильного экстракта в кофе. Перелейте смесь в емкость и разместите в духовке на 1 час при температуре 300 градусов. Остывшую смесь посыпьте в недоступных местах в комнате.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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