Очищаем обивку диванов и кресел: лайфхаки, которые помогут сделать это быстро и эффективно

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем на обивке мебели могут появляться пятна, мешающие сохранению ее первоначального вида. Бережливые хозяйки предпочитают избегать профессиональной химчистки и ищут способы очистки дивана и кресел самостоятельно.

Фото: Own work by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот шаги по удалению пятен и восстановлению обивки:

Очистка поверхности:

Перед началом удаления пятен рекомендуется воспользоваться пылесосом или щеткой с жестким ворсом, чтобы избавиться от мусора на поверхности мебели.

Восстановление тканевой обивки:

Для восстановления первоначального вида тканевой обивки приготовьте раствор, содержащий воду и шампунь. Этим раствором тщательно обработайте обивку.

Устранение пятен:

Для удаления пятен используйте соду. Насыпьте соду на проблемные участки, оставьте на два часа, затем удалите при помощи щетки или пылесоса.

Устранение пятен от жира:

Пятна от жира эффективно удаляют, если засыпать их солью и ожидать 2-3 часа. Затем удалите соль пылесосом и протрите поверхность влажной губкой или тряпкой.

Устранение следов вина, чернил или помады:

Для удаления следов вина, чернил или помады используйте спирт, водку или хозяйственное мыло. В случае использования мыла, тщательно смойте его, чтобы избежать появления разводов.

Очистка бархата:

Очистка бархата требует особой осторожности. Приготовьте раствор с солью и уксусом, смочите хлопчатобумажную салфетку в растворе, выжмите ее и тщательно протрите загрязненный участок бархата.

Продолжение чистки:

Продолжайте вытирать загрязненный участок хлопчатобумажной салфеткой, пока грязь не перестанет появляться на поверхности. Сигналом успешной очистки будет чистая салфетка без новых загрязнений.

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