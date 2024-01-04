Очищаем обивку диванов и кресел: лайфхаки, которые помогут сделать это быстро и эффективно

Со временем на обивке мебели могут появляться пятна, мешающие сохранению ее первоначального вида. Бережливые хозяйки предпочитают избегать профессиональной химчистки и ищут способы очистки дивана и кресел самостоятельно.
Очистка поверхности:
Перед началом удаления пятен рекомендуется воспользоваться пылесосом или щеткой с жестким ворсом, чтобы избавиться от мусора на поверхности мебели.
Восстановление тканевой обивки:
Для восстановления первоначального вида тканевой обивки приготовьте раствор, содержащий воду и шампунь. Этим раствором тщательно обработайте обивку.
Устранение пятен:
Для удаления пятен используйте соду. Насыпьте соду на проблемные участки, оставьте на два часа, затем удалите при помощи щетки или пылесоса.
Устранение пятен от жира:
Пятна от жира эффективно удаляют, если засыпать их солью и ожидать 2-3 часа. Затем удалите соль пылесосом и протрите поверхность влажной губкой или тряпкой.
Устранение следов вина, чернил или помады:
Для удаления следов вина, чернил или помады используйте спирт, водку или хозяйственное мыло. В случае использования мыла, тщательно смойте его, чтобы избежать появления разводов.
Очистка бархата:
Очистка бархата требует особой осторожности. Приготовьте раствор с солью и уксусом, смочите хлопчатобумажную салфетку в растворе, выжмите ее и тщательно протрите загрязненный участок бархата.
Продолжение чистки:
Продолжайте вытирать загрязненный участок хлопчатобумажной салфеткой, пока грязь не перестанет появляться на поверхности. Сигналом успешной очистки будет чистая салфетка без новых загрязнений.
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