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Инвестор спрогнозировал будущее вторичного рынка Москвы: много зависит от ставки ЦБ

1:36
Недвижимость

На текущий момент рынок вторичного жилья в столичном регионе остается в состоянии ожидания: стоимость объектов практически не изменяется, спрос невелик, и средний уровень торгов составляет около полумиллиона рублей.

Инвестор спрогнозировал будущее вторичного рынка Москвы: много зависит от ставки ЦБ
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков поделился своим видением будущего этого рынка в беседе с изданием "Вести Подмосковья" и обсудил возможное снижение цен.

"Прогнозы на следующий год тесно связаны с изменениями в ключевой ставке Центрального банка. Если ставка снизится на 2% или останется на прежнем уровне, то ситуация на рынке может кардинально измениться в положительном направлении. Однако если ставка поднимется на 1-2%, это может негативно отразиться на рынке и привести к замедлению продаж. Новые условия по ключевым ставкам, как известно, будут определены после 15 декабря", — подчеркнул Летенков.

Специалист считает, что цены на московское вторичное жилье будут зависеть от нескольких ключевых экономических факторов, включая цены на новостройки, политику льготной ипотеки и ключевую ставку по ипотеке.

"В настоящее время рынок относительно стабилен, не испытывая существенных колебаний вверх или вниз. Если есть необходимость продать или приобрести квартиру, лучше это делать, не ожидая идеального момента. Вряд ли произойдут такие изменения, которые через год заставят сожалеть о принятом решении", — подытожил Валерий Летенков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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