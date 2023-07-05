Строительный эксперт рассказал, почему нельзя делать ремонт просроченными материалами

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительные материалы, у которых истёк срок годности, теряют в качестве и становятся опасными. Почему их нельзя использовать для ремонта, рассказал эксперт Фёдор Васильев в беседе с Телеканалом "360".

Фото: https://www.build-review.com/wp-content/uploads/2021/04/Home-repair-1.jpg

По словам собеседника издания, уценивать и продавать просроченные товары магазинам запретили. За это предусмотрена административная ответственность. Мнение о том, что краску, пену, герметик, эмаль и клей можно использовать очень долго и с ними ничего не случится, Васильев назвал мифом.

Например, баллон со старой монтажной пеной может взорваться в руках у человека, а долго пролежавшие клеи и "жидкие гвозди" для использования непригодны, добавил он.

Также попыткой сварить кашу из топора эксперт назвал и покупку цемента с вышедшим сроком годности, который стоит дешевле. Неизвестно, каким будет окончательный результат работы.

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