Строительные материалы, у которых истёк срок годности, теряют в качестве и становятся опасными. Почему их нельзя использовать для ремонта, рассказал эксперт Фёдор Васильев в беседе с Телеканалом "360".
По словам собеседника издания, уценивать и продавать просроченные товары магазинам запретили. За это предусмотрена административная ответственность. Мнение о том, что краску, пену, герметик, эмаль и клей можно использовать очень долго и с ними ничего не случится, Васильев назвал мифом.
Например, баллон со старой монтажной пеной может взорваться в руках у человека, а долго пролежавшие клеи и "жидкие гвозди" для использования непригодны, добавил он.
Также попыткой сварить кашу из топора эксперт назвал и покупку цемента с вышедшим сроком годности, который стоит дешевле. Неизвестно, каким будет окончательный результат работы.
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