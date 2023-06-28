Чем очень опасны для машины популярные присадки в масло и топливо

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В автомагазинах сейчас в изобилии представлены различные присадки для масла и топливной системы. Некоторые составы обещают очистить двигатель от отложений, сделав его как новый. Другие приводят в порядок цилиндро-поршневую группу, что приводит к увеличению мощности и снижению расхода топлива. Давайте разберёмся, что же на самом деле происходит с двигателем.

Начнём с присадок, которые призваны очистить топливную систему от грязи. Действительно, они дают определённый эффект. Однако грязь, накопившаяся за годы эксплуатации, не просто испаряется, она начинает блуждать по топливопроводам и в итоге попадает в инжекторы. Твёрдые частицы, попавшие в инжектор, мгновенно царапают рабочую поверхность, что приводит к потере герметичности. Кроме того, грязь просто забивает форсунки. А это является причиной снижения давления, плохого распыления топлива и образования углеродистых отложений на сопле инжектора.

Как следствие, устройство начинает лить топливо вместо того, чтобы распылять его. Все это приводит к повышенному расходу топлива и, в худшем случае, к детонации, отказу кислородного датчика или проблемам с каталитическим нейтрализатором.

Забитые сажей ячейки каталитического нейтрализатора начинают разрушаться, а керамическая пыль засасывается в цилиндры, вызывая задиры на их стенках. Таким образом, вы можете довести двигатель до необходимости в капремонте, просто залив в топливный бак "лечебную" присадку.

Но это ещё не все. Присадки, повышающие октановое число бензина, также не безобидны. Агрессивные составы "разъедают" резиновые уплотнения в топливной системе, что в конечном итоге приводит к утечкам топлива в трубопроводе. А для воспламенения паров бензина достаточно случайной искры.

Ситуация с присадками, добавляемыми в масло, тоже не так проста. Они могут вступить в конфликт с присадками, уже применяемыми производителями смазочных материалов в процессе производства.

Поэтому в жарких условиях такое неожиданное сосуществование может стать катализатором химических изменений в смазочном материале. Она превратится в черную, вязкую субстанцию, напоминающую гудрон, и потеряет все свои смазывающие свойства. В этом случае двигателю гарантировано только одно — опять-таки дорогостоящий ремонт.

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