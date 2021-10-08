Тверской суд Москвы планирует рассмотреть ходатайство следствия об аресте Александра Лефеля — директора по развитию регионов крупного девелопера "Самолёт". Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.
"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщила пресс-служба суда Интерфаксу.
Представитель девелопера "Самолет" прокомментировал текущую ситуацию РИА Недвижимость:
"Обвинения не связаны с его деятельностью в нашей компании".
Лефель ранее занимал пост вице-президента по региональному развитию другого крупного застройщика — "ПИК".
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