Топ-менеджера "Самолёта" Лефеля попросили взять под арест

Тверской суд Москвы планирует рассмотреть ходатайство следствия об аресте Александра Лефеля — директора по развитию регионов крупного девелопера "Самолёт". Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщила пресс-служба суда Интерфаксу.

Представитель девелопера "Самолет" прокомментировал текущую ситуацию РИА Недвижимость:

"Обвинения не связаны с его деятельностью в нашей компании".

Лефель ранее занимал пост вице-президента по региональному развитию другого крупного застройщика — "ПИК".

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