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Россияне лишились прибыли от сдачи квартир в аренду

Недвижимость

В большинстве российских городов прекратилось снижение цен на аренду квартир. Теперь сдача жилья снова может приносить прибыль россиянам.

Россияне лишились прибыли от сдачи квартир в аренду

По данным аналитиков ЦИАН, средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в крупных российских городах (численность населения которых составляет более миллиона человек) снизился до 5,6% годовых.

Средняя ставка по вкладу (сроком от года, данные ЦБ) — 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п. п. выше, поэтому сдавать жильё в аренду выгоднее, чем хранить деньги в банке.

Однако полученный доход "съедает" инфляция. Об этом свидетельствуют подсчёты, основанные на данных ЦИАН и Банка России.

В результате из-за обесценивания денег арендодатели с трудом "выходят в ноль".

Ранее Pravda.Ru писала, как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Людмила Черткова
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