Спрос на московские квартиры упал до уровня 2019 года

Спрос на московские квартиры в июле снизился на 21 процент по сравнению с июнем, сообщает ЦИАН. В прошлом месяце было совершено 12,5 тысяч сделок с физическими лицами. Аналогичное количество сделок было зарегистрировано в июле 2019 года.

Аналитики ЦИАН отмечают, что спрос вернулся к показателям накануне пандемии.

Однако цены на квартиры в Москве увеличились на 54 процента – с 144,9 тысячи до почти 223 тысяч рублей за квадратный метр.

За месяц число сделок в Москве уменьшилось на 19 процентов, а в Московской области – на 23 процента. Спрос в Новой Москве снизился на одну треть.

Основная причина снижения спроса – изменение программы льготной ипотеки. Напомним, что ставка была увеличена до 7 процентов, а также введен кредитный лимит в 3 миллиона рублей.

В ЦИАН сообщили, что за месяц объем предложения жилья вырос на 6,1 процента до 67,9 тысячи квартир. В старой Москве появилось на 8 процентов больше лотов, а в Новой Москве демонстрируется снижение предложения на 1 процент.

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