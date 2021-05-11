Эксперты не советуют покупать квартиры с перепланировкой

Перед покупкой квартиры с перепланировкой в первую очередь нужно выяснить, можно ли будет её в дальнейшем узаконить и сколько это будет стоить.

Если же согласовать реконструкцию будет невозможно, то стоит задуматься о целесообразности такой сделки, предупреждают эксперты российского агентства "Только Лучшая Недвижимость", сообщает "Лента.ру".

В настоящее время в России нет жёсткого контроля за перепланировками, но всё может измениться. Так, в Казахстане уже приняли закон, запрещающий продажу жилья с несогласованной перепланировкой. Для многих собственников это стало сюрпризом. Такой же закон может появиться и в нашей стране.

В Санкт-Петербурге, например, перепланировка встречается в каждой пятой квартире на вторичном рынке, причём семь из десяти перепланировок не были узаконены.

В некоторых случаях перепланировка повышает стоимость объекта.

"Так, в квартире сделали окно и балкон, которое выходило на сквер. В итоге это изменение увеличило стоимость объекта на 1 миллион рублей в ценах восьмилетней давности", — пояснили специалисты.

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