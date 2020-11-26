На YouTube вышел фильм о пайщиках жилищного кооператива

На YouTube вышел фильм о том, как работает кооператив "Бест Вей" с пайщиками: истории покупок квартир кооперативом. Фильм содержит реальные примеры приобретения жилья с помощью кооператива в самых разных городах России, сотрудничества с кооперативом.

"В фильме представлены, конечно, далеко не все те, кто приобрел квартиру с помощью кооператива, — лишь наиболее характерные истории о том, как люди смогли решить свои проблемы с помощью жилищного кооператива", — подчеркивает председатель правления ЖК "Бест Вей" Роман Василенко.

По его словам, фильм позволяет разным категориям сограждан оценить преимущества сотрудничества с кооперативом для решения квартирного вопроса на их условиях.