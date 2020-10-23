День города Керчи отметили открытием памятника

В середине сентября, в День города Керчи, состоялось торжественное открытие Обелиска Славы Бессмертным Героям, отдавшим жизни за Родину во время Великой Отечественной войны, отремонтированного при поддержке Романа Василенко. Монумент был первым, воздвигнутым героям войны еще до ее окончания.

"Керчь невозможно представить без Обелиска Славы на горе Митридат, — заявил глава администрации города Сергей Бороздин. — К этому памятнику относятся с почетом и трепетом. Хочу высказать слова благодарности Роману Викторовичу Василенко от всех жителей города за помощь в восстановлении памятника".

За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города-героя Керчи Роман Василенко и Сергей Санников были награждены почетными грамотами администрации Керчи.