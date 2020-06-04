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В эксплуатацию введено дошкольное учреждение в квартале "Наследие"

Недвижимость

В составе ЖК бизнес-класса "Наследие" было введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение (ДОУ). Как сообщает компания "Галс-Девелопмент", здание открыло свои двери на улице Краснобогатырской, д. 90, стр. 3. Детский сад стал заключительным этапом целого проекта.

28 мая было выдано разрешение Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы. Общая площадь заведения более 3 000 кв. м, оно рассчитано на 220 мест, всего в садике смогут вместить 11 групп. В детском учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой и спортом, также есть площадка на улице для занятий физкультурой. Имеется пункт медпомощи и буфет. В комнатах для детского досуга и спальнях полы с подогревом. На закрытой охраняемой территории для детей предусмотрены игровые комплексы, теневые навесы и спортплощадка.

"Мы уверены, что дети с большим удовольствием будут проводить время здесь и всесторонне развиваться. Нашим приоритетом было возведение важного социального объекта, полностью отвечающего всем тенденциям безопасности и качества. Специалисты высоко оценили полученный нами результат, взяв на контроль соблюдение всех необходимых норм. Родители могут быть уверены, что их детям здесь будет комфортно и уютно, а мы сделаем для этого все, что зависит от нас", — пояснил Иван Зуев, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

ЖК бизнес-класса "Наследие", расположенный в Преображенском районе столицы, имеет общую площадь 180 000 кв. м. Комплекс был построен на территории Научно-исследовательского института дальней радиосвязи. Проект состоит из двух многосекционных жилых домов с переменной этажностью, они объединены закрытым пешеходным двором. В ЖК 1072 квартиры, а также имеется двухуровневая парковка на 1743 машиноместа. Жилые помещения в квартале уже раскплены. Общая площадь коммерческих помещений более 9 000 кв. м.

Квартал "Наследие" уникален тем, что предлагает разные форматы жилья. Есть квартиры с просторными террасами на верхних этажах, есть апартаменты с отдельным входом на первом этаже. Примечательно, что застройка имеет элементы классического архитектурного стиля 30-50-хх гг. прошлого века. Декоративные решетки и лепнина придают комплексу изящества с легким налетом ретро.

Прилегающая территория — это закрытый двор с прогулочной зоной, площадками для занятий спортом и детских игр. В ЖК развитая инфраструктура. Жители имеет под рукой кафе, супермаркет, химчистку, детский клуб и салон красоты.

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