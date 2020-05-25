7 мая на нескольких площадках ютьюба состоялась премьера фильма "Охотник за успехом" — с участием председателя правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктора экономических наук Романа Василенко и киноактера, предпринимателя и государственного деятеля — экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.
"Многим кажется, что успех — что-то случайное, основанное на везении или каких-то особых талантах, — говорит Роман Василенко. — Поэтому люди считают, что нужно поймать удачу за хвост. Но при этом не представляют, как именно это сделать. На самом деле успех — предсказуемый результат применения необходимых принципов в жизни. Я более 20 лет изучаю это".
Фильм "Охотник за успехом" задуман как практическое пошаговое руководство. Он состоит из 12 видео-глав, каждая из которых посвящена конкретному принципу, необходимому для достижения успеха. Все принципы расположены в определенном порядке, образуя прикладную систему.
"Основной акцент в фильме сделан на достижение финансового успеха, — подчеркивает Роман Василенко, — И тем не менее благодаря этим знаниям вы сможете получать желаемое в любой сфере вашей жизни. Именно поэтому я рекомендую посмотреть фильм "Охотник за успехом" каждому, кто хочет жить яркой, интересной жизнью, которая наполнена радостью и благополучием".
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Правление жилищного кооператива "Бест Вей" подвело итоги работы в период всероссийского карантина. Кооператив бесперебойно работал в карантинный период. В период карантина продолжился приток пайщиков в кооператив — для вступления в жилищный кооператив требуется всего один документ: паспорт, а также продолжились покупки квартир для пайщиков: было приобретено несколько десятков квартир.
По итогам первого квартала 2020 года число пайщиков жилищного кооператива "Бест Вей" увеличилось до более 7,2 тыс. на более чем 400 человек, сообщили в правлении этого жилищного кооператива. Это самый большой прирост числа пайщиков за пятилетнюю историю кооператива ("Бест Вей" был создан в 2014 году, первые покупки недвижимости для пайщиков начались пять лет назад).
В марте, правление жилищного кооператива "Бест Вей" провело очередной мониторинг возврата паевых средств, предоставленных кооперативом. Более чем в 80% случаев согласованные с кооперативом индивидуальные графики платежей соблюдаются неукоснительно.
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