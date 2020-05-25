"Охотник за успехом": пошаговое руководство, как достичь своей цели

7 мая на нескольких площадках ютьюба состоялась премьера фильма "Охотник за успехом" — с участием председателя правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктора экономических наук Романа Василенко и киноактера, предпринимателя и государственного деятеля — экс-губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.

"Многим кажется, что успех — что-то случайное, основанное на везении или каких-то особых талантах, — говорит Роман Василенко. — Поэтому люди считают, что нужно поймать удачу за хвост. Но при этом не представляют, как именно это сделать. На самом деле успех — предсказуемый результат применения необходимых принципов в жизни. Я более 20 лет изучаю это".

Фильм "Охотник за успехом" задуман как практическое пошаговое руководство. Он состоит из 12 видео-глав, каждая из которых посвящена конкретному принципу, необходимому для достижения успеха. Все принципы расположены в определенном порядке, образуя прикладную систему.