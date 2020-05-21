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Источник Правда.Ру

Россияне на фоне пандемии стали скупать жилые бункеры

Недвижимость

В России на фоне коронавирусной пандемии увеличился спрос на жилые бункеры.

Канал "360" узнал об этом от владельца одной из компаний, которая занимается строительством бункеров.

"Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой", — заявил Дмитрий Сотников.

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жилье россия бункеры пандемия дмитрий сотников
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