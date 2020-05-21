В России на фоне коронавирусной пандемии увеличился спрос на жилые бункеры.
Канал "360" узнал об этом от владельца одной из компаний, которая занимается строительством бункеров.
"Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой", — заявил Дмитрий Сотников.
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