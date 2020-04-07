Четверть российских застройщиков были вынуждены остановить строительные работы из-за ограничительные мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).
"Повсеместно остановилась работа МФЦ, что в существенной мере перекрыло доступ застройщиков к деньгам дольщиков, так как МФЦ является основным каналом взаимодействия дольщиков с Росреестром по вопросам регистрации договоров долевого участия в строительстве и договоров ипотеки", — пояснили причину остановок строительных работ.
Пока решили защитить только детей и подростков.