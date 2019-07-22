Почти треть высокобюджетных домов в Московской области не могут продать более четырех лет, информирует РБК. За три года средний чек продажи элитных особняков Подмосковья снизился почти на 45 млн руб.
Как отмечают риэлторы, на загородном рынке элитных коттеджей Подмосковья зафиксировано существенное снижение средних бюджетов предложения.
В частности, в июле 2016 года средняя цена на объект составляла 222 млн руб. В июле этого года — 175,5 млн руб. Средняя цена снизилась на 45 млн руб. за три года. По мнению аналитиков, снижение цен на элитные коттеджи аналитики компании закономерно и вполне ожидаемо. Многие объекты находятся в экспозиции уже много лет и постепенно теряют в цене.
По итогам первой половины этого года средний бюджет элитных коттеджей на первичном рынке снизился на 10%, таунхаусов — на 5%. Стоимость вторичных коттеджей уменьшились на 8%, а таунхаусы потеряли в цене 11% за этот же период.
Фото: souverain.ru
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