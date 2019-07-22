Элитные особняки Подмосковья подешевели в среднем на 45 млн руб.

Почти треть высокобюджетных домов в Московской области не могут продать более четырех лет, информирует РБК. За три года средний чек продажи элитных особняков Подмосковья снизился почти на 45 млн руб.



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Как отмечают риэлторы, на загородном рынке элитных коттеджей Подмосковья зафиксировано существенное снижение средних бюджетов предложения.

В частности, в июле 2016 года средняя цена на объект составляла 222 млн руб. В июле этого года — 175,5 млн руб. Средняя цена снизилась на 45 млн руб. за три года. По мнению аналитиков, снижение цен на элитные коттеджи аналитики компании закономерно и вполне ожидаемо. Многие объекты находятся в экспозиции уже много лет и постепенно теряют в цене.

По итогам первой половины этого года средний бюджет элитных коттеджей на первичном рынке снизился на 10%, таунхаусов — на 5%. Стоимость вторичных коттеджей уменьшились на 8%, а таунхаусы потеряли в цене 11% за этот же период.

Фото: souverain.ru

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