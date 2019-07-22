На Страстном бульваре продается чердак №0

Московские власти выставили на продажу через электронный аукцион чердак № 0 по адресу: Страстной бульвар, дом 13А, передает РБК. Уникальность предложения заключается в его нумерации. На плане дома 1930 годов постройки чердак отмечен под № 0.



На чердаке жилого дома в Петербурге обнаружили три минометных снаряда / Новости от 16.03.2019 15:50

Сообщается, что общая площадь нежилого помещения составляет 27 кв. м. Его стартовая цена составляет 2,7 млн руб. Прием заявок ведется до 9 августа включительно.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время все большим спросом пользуются необычные помещения. Это крыши, чердаки, объекты на территориях бывших фабрик и заводов. Они являются колоритными местами для организации уникальных и эксклюзивных ресторанов, кафе, баров. А также таких заведений, как тату-салоны и барбершопы.

Данный объект мог бы стать также коворкинг-центром для творческих людей. В непосредственной близости от дома, в котором располагается лот, находятся 3 театра, сад Эрмитаж, другие знаковые культурно-досуговые места.

Фото: realty.rbc.ru

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