Московские власти выставили на продажу через электронный аукцион чердак № 0 по адресу: Страстной бульвар, дом 13А, передает РБК. Уникальность предложения заключается в его нумерации. На плане дома 1930 годов постройки чердак отмечен под № 0.
Сообщается, что общая площадь нежилого помещения составляет 27 кв. м. Его стартовая цена составляет 2,7 млн руб. Прием заявок ведется до 9 августа включительно.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время все большим спросом пользуются необычные помещения. Это крыши, чердаки, объекты на территориях бывших фабрик и заводов. Они являются колоритными местами для организации уникальных и эксклюзивных ресторанов, кафе, баров. А также таких заведений, как тату-салоны и барбершопы.
Данный объект мог бы стать также коворкинг-центром для творческих людей. В непосредственной близости от дома, в котором располагается лот, находятся 3 театра, сад Эрмитаж, другие знаковые культурно-досуговые места.
Фото: realty.rbc.ru
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