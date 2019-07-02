Через московские реки в ближайшие годы построят более 20 мостов﻿

В ближайшие годы в российской столице планируется построить 24 автомобильных и пешеходных моста, информирует портал столичной мэрии. Примерная стоимость возведения мостов составляет порядка 30 миллиардов рублей.



Над каналом имени Москвы появится уникальный мост / Новости от 31.01.2019 16:23

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, в настоящее время в столичном мегаполисе 35 действующих мостов. Для города этого явно недостаточно.

"У нас в планах строительство еще около 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки", — подчеркнул чиновник. По его словам, сейчас часть этих мостовых переходов уже проектируется и строится.

Примерная стоимость тех мостов, которые уже проектируются и строятся, составляет порядка 30 млрд рублей. Эти деньги заложены в городской Адресной инвестиционной программе, отметил глава столичного стройкомплекса.

Сообщается, что мосты планируется строить не только через Москву-реку, но и через Яузу, Сходню и другие небольшие реки города.

Возведение новых мостов отразится не только на транспортной обстановке в городе, но и на благоустройстве прилегающих к берегам территорий. При проектировании новых мостов предусматриваются велосипедные и пешеходные дорожки.

Известно также, что ряд мостов будет включать и железнодорожные рельсовые магистрали.

Фото: moscowwalks.ru

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