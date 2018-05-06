ВМФ России получит новейшие ракетные корабли

В пресс-службе российского министерства обороны заявили, что малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" войдёт в состав Военно-морского флота России до конца мая.

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По данным военных, "в настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдёт в состав ВМФ России в текущем месяце".

Новейший МРК построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане.

Сообщается, что водоизмещение кораблей этого проекта составляет около тысячи тонн, расчётная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до десяти суток без дозаправки.

Как пишет RT, 5 мая на судостроительном заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом судостроители спустили на воду третий по счёту малый ракетный корабль "Шквал"проекта 22800 ("Каракурт").

Военно-морской флот России получит 50 боевых кораблей в течение ближайших двух лет.

"В их числе атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, атомные и дизельные подлодки, новые современные фрегаты, малые ракетные корабли, а также суда обеспечения. По словам Королева, получение новых боевых судов является первостепенной задачей для флота", - цитирует РИА Новости главнокомандующего Владимира Королева.

На боевое дежурство ВМФ уже заступили два новых многоцелевых фрегата, шесть дизельных подлодок, способных нести крылатые ракеты, а также более 10 патрульных судов различного военного назначения.

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