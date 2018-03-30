Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия не жертва. Она должна нападать

Политика » Власть

Россия должна отвечать жестко, а не зеркально. Почему бы не сделать то, в чем ее обвиняют, — начать влиять на американское общество через социальные сети?

Россия не жертва, она должна нападать. 385221.jpeg

"Россия не должна выставлять себя как жертву", — заявила в четверг, 29 марта, пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя решение Москвы о высылке 60 сотрудников американских дипмиссий в России и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге. США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия России, добавила она.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководитель проекта "Евразийское движение" Валерий Коровин, эта реакция свидетельствует о "стремительном падении ментального уровня у американских элит". "В их сознании США управляют миром, а все остальные — это вассалы, которые должны безропотно выполнять директивы. Это диссонирует с действительностью, в которой Россия возвращает свою геополитическую субъектность и в военном смысле даже представляет из себя куда более эффективную структуру, чем США", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру". По его мнению, "мы должны отрезвить американские элиты асимметричными ответами".

Эксперт "Правды.Ру" предлагает "начать работать с американскими сетями." "Надо сформировать смысловые идеологемы и вбросить их в американское общество, которое крайне разнородно и может быть ввергнуто в хаос. Это все то, что нам вменяют в вину и за что мы получили санкции. Так давайте же это сделаем!" — сказал Валерий Коровин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Другая мера, по мнению политолога, это изгнание всех американских НПО, религиозных западных структур. "Все протестантские и исламистские секты будут выметаться отсюда вместе с американским барахлом, консульством и прочей американской дребеденью, с которой мы мирились, которую мы терпели, на которую закрывали глаза исходя из общечеловеческого гуманизма и русского пренебрежения к материальному. Но теперь, если уж вопрос стоит таким образом, пришло время от этого избавиться", — заметил в интервью "Правде.Ру" Валерий Коровин.

Что касается новых санкций США, то Штаты будут давить на российские элиты с целью настроить их против главы государства и населения. Их счета могут быть блокированы, и это, по мнению Валерия Коровина, "будет крайне эффективная мера".

Элиты оказываются пред выбором: либо вернуть капиталы и детей в Россию, либо отказаться от государственных постов в России, уехать на Запад и окончательно порвать с Россией, продолжил политолог беседу с корреспондентом "Правды.Ру". "Есть еще третий вариант — это начать сотрудничать с американской администрацией, саботировать президента, готовить переворот за обещание сохранить деньги, недвижимость, а также за безопасность детей и жен, находящихся там. Этот вариант, как ни печально, является наиболее вероятным, потому что работать против собственного государства как раз в духе российских олигархов, которым свойственны подлость, цинизм, двурушничество, свинство", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" свою мысль Валерий Коровин.

Между тем, профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский считает, что "нам надо отвечать всегда надо более жестко, а не зеркально", потому что только неожиданный и причиняющий боль ответ может остановить США. Вполне вероятно, что американцы теперь пойдут на заморозку российских активов, как частных, так и государственных, считает политолог, у них уже есть подобный опыт с Ливией и Ираном. И в этом отношении нужно думать и не держать там деньги — там опасная зона, сказал Сергей Черняховский "Правде.Ру".

Со своей стороны, директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев добавил для "Правды.Ру": российские олигархи не сильно себя ассоциируют с Россией и поэтому всяческим образом стараются деньги вывезти. Так, например, в 2015 году, когда были приняты законы по деофшоризации и амнистии капиталов, из почти полутора триллионов долларов частных капиталов вернулось порядка трех миллиардов долларов. "Это ничтожная сумма", — отметил в интервью "Правде.Ру" эксперт.

"Но если действительно такая возможность по возврату капиталов из Европы и США представится, то они будут работать на российскую экономику, даже если будут вложены, как обычно, в торговые центры, строительство жилья, яхты, самолеты и т. д.", — сказал "Правде.Ру" Никита Исаев.

Читайте по теме: Олигархи трепещите: Навальный вас сдал


Кто играет главную роль в жизни России: президент или олигархи?
Темы элита санкции Скрипаль олигархи
Актуальная аналитика
Криптобиржи
NEO: анализ и дальнейший взгляд на смарт-экономику
Практика
"Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар
Аналитика
Криптовойна: Китай разработает свою криптовалюту
Читательский топ
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты

В Сирии из американской гаубицы произвели выстрел в российский Т-90.

Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Силовые структуры
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Мир
Американцы сочли "бумагой" российские Су-35 и МиГ-35
Юрий Кондратьев "Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар Юрий Кондратьев Харун Яхья "Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой" Харун Яхья Любовь Степушова Олигархи трепещите: Навальный вас сдал Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В школах США запретили разводы и динозавров
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался