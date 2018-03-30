Россия не жертва. Она должна нападать

Россия должна отвечать жестко, а не зеркально. Почему бы не сделать то, в чем ее обвиняют, — начать влиять на американское общество через социальные сети?

"Россия не должна выставлять себя как жертву", — заявила в четверг, 29 марта, пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя решение Москвы о высылке 60 сотрудников американских дипмиссий в России и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге. США оставляют за собой право предпринять дополнительные акции в ответ на действия России, добавила она.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководитель проекта "Евразийское движение" Валерий Коровин, эта реакция свидетельствует о "стремительном падении ментального уровня у американских элит". "В их сознании США управляют миром, а все остальные — это вассалы, которые должны безропотно выполнять директивы. Это диссонирует с действительностью, в которой Россия возвращает свою геополитическую субъектность и в военном смысле даже представляет из себя куда более эффективную структуру, чем США", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру". По его мнению, "мы должны отрезвить американские элиты асимметричными ответами".

Эксперт "Правды.Ру" предлагает "начать работать с американскими сетями." "Надо сформировать смысловые идеологемы и вбросить их в американское общество, которое крайне разнородно и может быть ввергнуто в хаос. Это все то, что нам вменяют в вину и за что мы получили санкции. Так давайте же это сделаем!" — сказал Валерий Коровин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Другая мера, по мнению политолога, это изгнание всех американских НПО, религиозных западных структур. "Все протестантские и исламистские секты будут выметаться отсюда вместе с американским барахлом, консульством и прочей американской дребеденью, с которой мы мирились, которую мы терпели, на которую закрывали глаза исходя из общечеловеческого гуманизма и русского пренебрежения к материальному. Но теперь, если уж вопрос стоит таким образом, пришло время от этого избавиться", — заметил в интервью "Правде.Ру" Валерий Коровин.

Что касается новых санкций США, то Штаты будут давить на российские элиты с целью настроить их против главы государства и населения. Их счета могут быть блокированы, и это, по мнению Валерия Коровина, "будет крайне эффективная мера".

Элиты оказываются пред выбором: либо вернуть капиталы и детей в Россию, либо отказаться от государственных постов в России, уехать на Запад и окончательно порвать с Россией, продолжил политолог беседу с корреспондентом "Правды.Ру". "Есть еще третий вариант — это начать сотрудничать с американской администрацией, саботировать президента, готовить переворот за обещание сохранить деньги, недвижимость, а также за безопасность детей и жен, находящихся там. Этот вариант, как ни печально, является наиболее вероятным, потому что работать против собственного государства как раз в духе российских олигархов, которым свойственны подлость, цинизм, двурушничество, свинство", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" свою мысль Валерий Коровин.

Между тем, профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский считает, что "нам надо отвечать всегда надо более жестко, а не зеркально", потому что только неожиданный и причиняющий боль ответ может остановить США. Вполне вероятно, что американцы теперь пойдут на заморозку российских активов, как частных, так и государственных, считает политолог, у них уже есть подобный опыт с Ливией и Ираном. И в этом отношении нужно думать и не держать там деньги — там опасная зона, сказал Сергей Черняховский "Правде.Ру".

Со своей стороны, директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев добавил для "Правды.Ру": российские олигархи не сильно себя ассоциируют с Россией и поэтому всяческим образом стараются деньги вывезти. Так, например, в 2015 году, когда были приняты законы по деофшоризации и амнистии капиталов, из почти полутора триллионов долларов частных капиталов вернулось порядка трех миллиардов долларов. "Это ничтожная сумма", — отметил в интервью "Правде.Ру" эксперт.

"Но если действительно такая возможность по возврату капиталов из Европы и США представится, то они будут работать на российскую экономику, даже если будут вложены, как обычно, в торговые центры, строительство жилья, яхты, самолеты и т. д.", — сказал "Правде.Ру" Никита Исаев.

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