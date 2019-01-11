Депутат Госдумы предложил родителям первыми дать попробовать алкоголь детям

Заместитель главы Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, представитель политической партии ЛДПР Андрей Свинцов обратился к россиянам с любопытнейшим предложением.

Так, российскому депутату кажется, что родителям стоит дать попробовать своим детям алкоголь. Важно, подчеркивает Андрей Свинцов, что отец и мать будут первыми людьми в жизни ребенка, кто сделает это. В 16 лет, уверен депутат Госдумы РФ, ребенок уже достаточно созрел для "бокала хорошего вина".

Все равно, сетует Андрей Свинцов, подросток рано или поздно попробует алкогольную продукцию. А таким неординарным способом, уверен Свинцов, можно оградить его от возможного отравления некачественной продукцией.

Стоит проводить беседы со своими детьми, считает заместитель главы Государственной думы Российской Федерации по информационной политике. Как об употреблении алкоголя, так и о табаке, делится своим мнением Андрей Свинцов.

Представители партии ЛДПР отличаются своими смелыми предложениями. Так, например, бытует мнение, что в России, вопреки распространенному мнению, не две беды, а три. Помимо дураков и дорог, в стране еще, считают многие, ужасный кинематограф. В Госдуме РФ, кстати, считают также. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представитель партии ЛДПР Борис Чернышов предложил наказывать преступников просмотром российского кино.

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