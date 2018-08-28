"Иваны дойдут до Аляски": Шойгу анонсировал суперучения

На встрече с журналистами, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении в России международных и крупнейших за всю российскую, да и советскую историю военных учений «Восток-2018». По словам министра, «подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ».

Отсылка к легендарным учениям «Запад-81» здесь глубоко символична. Те, советские учения проводились в условиях острой политической напряженности. В США президентом стал Рональд Рейган, к который очень хотел «проучить СССР». И поэтому «Запад-81» стал еще и демонстрацией всему миру, что являет собой советская военная мощь.

Однако, помимо численного масштаба, «Запад-81» стал тестовой площадкой для инновационного, автоматизированного управления боевыми соединениями. Речь идет о командной системе боевого управления стратегического звена (КСБУ). Фактически, эта автоматизация ускорила получение приказов и, соответственно, скорость их исполнения.

При этом, что важно, «Запад-81» прямо был противопоставлен угрозе со стороны НАТО. И западные военные специалисты были шокированы скоростью реагирования советских войск, их численностью и модернизированностью. Фактически, по их выкладкам получалось, что за три-четыре дня советская армия, при поддержке войск Варшавского блока пройдет всю Европу и войдет на территорию Португалии.

Как в одном из интервью рассказывал военный эксперт Алексей Леонков, «стратеги в НАТО хорошо понимали, что такой удар остановить невозможно. Ну не было у них для этого ни сил, ни средств. Поэтому в пределах Фульдского коридора «оборонительная» стратегия предусматривала закладку 141 ядерного фугаса мощностью от 0,1 до 10 килотонн! Это обстоятельство долго скрывалось, однако такой план действительно существовал». При этом, в рамках «Запада-81» ядерное оружие было оставлено «за скобками». Сценарий ядерного противостояния потом, в рамках военных учений «Щит-82». И те результаты тоже очень не понравились военным специалистам НАТО.

В учениях «Запад-81» принимало участие более 100 тысяч человек. И они были сопоставимы по масштабам с отдельными боевыми операциями времён Великой Отечественной Войны. Превзойти их по численности получилось в рамках учений «Восток-2014», в которых приняло участие уже 150 тысяч человек. В нынешних учениях принимает участие уже 300 000 человек.

При этом, уже с 2010 года российские учения - это всегда проверка инновационных технологий. К примеру, именно с 2010 года над зоной российских маневров устанавливается своеобразный «радиоэлектронный купол», чтобы западные «партнеры» не могли увидеть и узнать конкретных маневров в ходе перемещений военных частей. Хотя, понятное дело, им, западным партнерам, всё это очень интересно.

«Восток-2018» не станет исключением в плане апробации новых технологий, и этого, в общем, никто не скрывает. При этом, сами учения получили международный статус, поскольку на определенных этапах российская армия будет взаимодействовать с китайскими и монгольскими боевыми соединениями.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, «представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым».

Что касается большой политики, то понятно, что сейчас в западных медиа начнется истерика, а наши отечественные либералы начнут стонать про российский милитаризм и идеалы пацифизма. Но стоит сразу напомнить, что это именно НАТО, и именно в непосредственной близости от Калининграда регулярно проводит учения и маневры. Более того, в этом году был проведен «Удар сабли», крупнейшие учения Альянса за последние несколько лет. И в рамках этого «Удара сабли» изображалось именно продвижение НАТОвских войск на восток.

Про наращивание сил американского флота в акватории Черного моря, думается, и вспоминать не стоит, как и о поступательном продвижении НАТО на Восток. И туда же следует записать всю воинственную риторику военных чиновников Альянса.

Поэтом, да, действительно, «Восток-2018» - это именно демонстрация военной мощи России и ясный посыл западным партнерам, что с нашей страной в военном отношении следует вести себя аккуратнее. И даже не пытаться планировать нападение на Россию. Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября этого года.