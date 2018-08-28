Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Иваны дойдут до Аляски": Шойгу анонсировал суперучения

Политика

На встрече с журналистами, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о проведении в России международных и крупнейших за всю российскую, да и советскую историю военных учений «Восток-2018». По словам министра, «подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ».

Отсылка к легендарным учениям «Запад-81» здесь глубоко символична. Те, советские учения проводились в условиях острой политической напряженности. В США президентом стал Рональд Рейган, к который очень хотел «проучить СССР». И поэтому «Запад-81» стал еще и демонстрацией всему миру, что являет собой советская военная мощь.

Однако, помимо численного масштаба, «Запад-81» стал тестовой площадкой для инновационного, автоматизированного управления боевыми соединениями. Речь идет о командной системе боевого управления стратегического звена (КСБУ). Фактически, эта автоматизация ускорила получение приказов и, соответственно, скорость их исполнения.

При этом, что важно, «Запад-81» прямо был противопоставлен угрозе со стороны НАТО. И западные военные специалисты были шокированы скоростью реагирования советских войск, их численностью и модернизированностью. Фактически, по их выкладкам получалось, что за три-четыре дня советская армия, при поддержке войск Варшавского блока пройдет всю Европу и войдет на территорию Португалии.

Как в одном из интервью рассказывал военный эксперт Алексей Леонков, «стратеги в НАТО хорошо понимали, что такой удар остановить невозможно. Ну не было у них для этого ни сил, ни средств. Поэтому в пределах Фульдского коридора «оборонительная» стратегия предусматривала закладку 141 ядерного фугаса мощностью от 0,1 до 10 килотонн! Это обстоятельство долго скрывалось, однако такой план действительно существовал». При этом, в рамках «Запада-81» ядерное оружие было оставлено «за скобками». Сценарий ядерного противостояния потом, в рамках военных учений «Щит-82». И те результаты тоже очень не понравились военным специалистам НАТО.

В учениях «Запад-81» принимало участие более 100 тысяч человек. И они были сопоставимы по масштабам с отдельными боевыми операциями времён Великой Отечественной Войны. Превзойти их по численности получилось в рамках учений «Восток-2014», в которых приняло участие уже 150 тысяч человек. В нынешних учениях принимает участие уже 300 000 человек.

При этом, уже с 2010 года российские учения - это всегда проверка инновационных технологий. К примеру, именно с 2010 года над зоной российских маневров устанавливается своеобразный «радиоэлектронный купол», чтобы западные «партнеры» не могли увидеть и узнать конкретных маневров в ходе перемещений военных частей. Хотя, понятное дело, им, западным партнерам, всё это очень интересно.

«Восток-2018» не станет исключением в плане апробации новых технологий, и этого, в общем, никто не скрывает.  При этом, сами учения получили международный статус, поскольку на определенных этапах российская армия будет взаимодействовать с китайскими и монгольскими боевыми соединениями.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, «представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым».

Что касается большой политики, то понятно, что сейчас в западных медиа начнется истерика, а наши отечественные либералы начнут стонать про российский милитаризм и идеалы пацифизма. Но стоит сразу напомнить, что это именно НАТО, и именно в непосредственной близости от Калининграда регулярно проводит учения и маневры. Более того, в этом году был проведен «Удар сабли», крупнейшие учения Альянса за последние несколько лет. И в рамках этого «Удара сабли» изображалось именно продвижение НАТОвских войск на восток.

Про наращивание сил американского флота в акватории Черного моря, думается, и вспоминать не стоит, как и о поступательном продвижении НАТО на Восток. И туда же следует записать всю воинственную риторику военных чиновников Альянса.

Поэтом, да, действительно, «Восток-2018» - это именно демонстрация военной мощи России и ясный посыл западным партнерам, что с нашей страной в военном отношении следует вести себя аккуратнее. И даже не пытаться планировать нападение на Россию. Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября этого года.

Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Масштабные учения: Крым готовится к обороне
Темы СССР война армия США учения НАТО Сергей Шойгу военные учения
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Как выжить в Анапе
Мнение
Что грозит рынку жилой недвижимости до конца года
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Новости Все >
Где провести бархатный сезон? Советы эксперта
JP Morgan: блокчейн заменит существующую технологию
"Иваны дойдут до Аляски": Шойгу анонсировал суперучения
Выплаты топ-менеджменту "Дом.рф" выросли в 1,5 раза﻿
СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Банки Кореи получили BankSign от Samsung SDS
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова Любовь Степушова Такой бензин нам не нужен! Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов
Комментарии
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Опубликована схема передачи власти и назначения преемника Путина
Умирающий Маккейн записал пронзительное прощальное обращение
СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Делим Россию на 14 частей - кого успокаиваем?
Израиль не спас Караченцова от рака - он будет лечиться в России
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Войска РФ и США готовятся к войне в Сирии
Moody's вынес приговор санкциям США против России
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ