В МИД РФ отрицательно оценили итоги выборов в европарламент

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В МИД РФ заявили, что выборы в Европарламент прошли в атмосфере строгих ограничений, отсутствия равных условий для всех участников и попыток скрыть альтернативную информацию.

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Согласно сообщению ведомства, результаты выборов подтвердили, что в Европарламенте сохраняется идеологическая основа для продолжения поддержки политического курса ЕС, который базируется на русофобии.

По итогам выборов в европарламент патриотические силы государств Европы хотя и прибавили голосов, но не смогли сформировать большинство.