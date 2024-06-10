В МИД РФ заявили, что выборы в Европарламент прошли в атмосфере строгих ограничений, отсутствия равных условий для всех участников и попыток скрыть альтернативную информацию.
Согласно сообщению ведомства, результаты выборов подтвердили, что в Европарламенте сохраняется идеологическая основа для продолжения поддержки политического курса ЕС, который базируется на русофобии.
По итогам выборов в европарламент патриотические силы государств Европы хотя и прибавили голосов, но не смогли сформировать большинство.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.