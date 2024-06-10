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В МИД РФ отрицательно оценили итоги выборов в европарламент

0:36
Политика

В МИД РФ заявили, что выборы в Европарламент прошли в атмосфере строгих ограничений, отсутствия равных условий для всех участников и попыток скрыть альтернативную информацию.

В МИД РФ отрицательно оценили итоги выборов в европарламент
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно сообщению ведомства, результаты выборов подтвердили, что в Европарламенте сохраняется идеологическая основа для продолжения поддержки политического курса ЕС, который базируется на русофобии.

По итогам выборов в европарламент патриотические силы государств Европы хотя и прибавили голосов, но не смогли сформировать большинство. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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