Политолог Маркелов объяснил суть ядерной сделки с Ираном

Политолог Маркелов: Иран собирается стать полноценной ядерной державой

1:51 Your browser does not support the audio element. Политика

5 июня стало известно, что Россия, Китай и Иран продолжают поддерживать соглашение по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД). США же вышли из соглашения. О том, что это за сделка, в чем ее суть, и какие у нее плюсы для России NewsInfo.Ru объяснил политолог Сергей Маркелов.

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"Суть сделки в том, будет ли Иран полноценной ядерной державой или нет? На сегодняшний день это государство на 80 процентов готово получить уже обогащенное ядерное топливо", — отметил политолог.

Маркелов уточнил, что Иран становится полноценной ядерной державой, так как получил полный цикл разработки ядерного оружия. Запад думает, что появление в этой стране полноценного цикла — это большая ядерная угроза миру.

"Понятно, что это спекуляция со стороны западных стран. Иран не является членом того мира, который из себя представляют западные державы", — объяснил политолог.

Запад хочет управляемости в своей модели, а не по договоренности с Ираном — страной, которая свыше 50 лет находится под жуткими санкциями. Из-за этого США в свое время вышли из этой сделки. Это было сделано, чтобы показать, если что случись, то США хочет определять правила, а не подписывать ядерную сделку.

Россия же благодаря подписанию сделки, по словам политолога, получает себе "союзника в лагере".

"Лагерем я называю то, за что борется Россия — многополярный мир, чтобы объединение государств шло не через экономическое, политическое, идеологическое давление, а чтобы все коалиции формировались на основе равноправия, равенства экономического, политического и прочего", — заключил он.