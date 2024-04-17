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Владимир Путин поругал тюменского губернатора за слова об "упертых людях"

Путин призвал не называть упертыми тех, кто не эвакуируюется из зоны паводков

1:13
Политика

Президент России Владимир Путин объяснил губернатору Тюменской области Александру Моору, что не нужно называть упертыми тех, кто не эвакуируюется из зоны паводков. Также глава государства добавил, что это не смешно.

Путин призвал не называть упертыми тех, кто не эвакуируюется из зоны паводков
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Дело в том, что 17 апреля в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции тюменский губернатор доложил президенту о ситуации с прохождением паводка и сообщил, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались "самые упертые".

Владимиру Путину такое высказывание не понравилось, сообщают РИА Новости.

"Вы сказали, что людей вывозим, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо", — ответил президент.

После этого Моор извинился.

"Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома", — сказал Владимир Путин.

Он объяснил, что нужно сделать так, чтобы народ поверил властям, что все будет надежно обеспечено.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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