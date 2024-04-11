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Дмитрий Медведев пожелал скорейшей смерти Джо Байдену

Дмитрий Медведев назвал заявление Джо Байдена о необходимости помощи Киеву абсолютным злом

Политика

 Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём telegram-канале прокомментировал слова Джо Байдена, адресованные конгрессу о необходимости помощи Украине, где он сказал, что помощь Украине поможет скорее закончить войну.

Дмитрий Медведев назвал заявление Джо Байдена о необходимости помощи Киеву абсолютным злом
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Дмитрий Медведев призвал обратить внимание не на общеизвестные факты недееспособности Байдена-старшего и коррумпированность его сына, не на внутриполитические аспекты жизни США, связанные с влиянием ВПК и партийной борьбой, а на античеловеческую сущность того, что сказал Джо Байден далее, а он сказал, что для него желательно возможно большее кровопролитие на Украине. 

"Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…""

Дмитрий Медведев усмотрел в заявлении Байдена апокалиптические аналогии с "бледным конём смерти" (Откр.6:8) и пожелал скорейшей смерти Байдену в интересах мира. 

"Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…"

Учитывая то, что тексты для выступления Байдена готовят люди его администрации, заявления, сделанные им перед конгрессом, их сатанинскую сущность ошибочно списывать на маразм Байдена. Впрочем, когда Джо Байден ещё был вполне в здравом уме и не имел когнитивных проблем, он выступал всегда как "ястреб" во внешней политике США, поддерживая войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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