"Отомстим всем причастным": Медведев высказался о теракте в "Крокусе"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" главной целью России.
"Мы отомстим за каждого, все причастные, вне зависимости от страны и статуса — отныне наша легальная и главная цель", — отметил политик.
Свой пост он сопроводил композицией рок-группы "Пикник".
До этого Дмитрий Анатольевич выразил соболезнования семьям погибших в теракте. Он считает, что ответом на теракт должны быть "тотальные казни террористов", так как они понимают только ответный террор. Политик высказал уверенность, что злодеев найдут и безжалостно уничтожат. Включая официальных лиц страны, совершившей преступление против мирных людей.
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