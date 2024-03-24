"Отомстим всем причастным": Медведев высказался о теракте в "Крокусе"

Зампред Совбеза РФ Медведев высказался о теракте в "Крокусе"

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" главной целью России.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

"Мы отомстим за каждого, все причастные, вне зависимости от страны и статуса — отныне наша легальная и главная цель", — отметил политик.

Свой пост он сопроводил композицией рок-группы "Пикник".

До этого Дмитрий Анатольевич выразил соболезнования семьям погибших в теракте. Он считает, что ответом на теракт должны быть "тотальные казни террористов", так как они понимают только ответный террор. Политик высказал уверенность, что злодеев найдут и безжалостно уничтожат. Включая официальных лиц страны, совершившей преступление против мирных людей.