В Госдуме предложили напомнить Макрону сожжённым танком о неизбежности жертв на Украине

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Депутат Хамзаев предложил выставить у посольства Франции сожжённый танк

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Политика » Власть » Парламент

Российский парламентарий Султан Хамзаев считает, что у посольства Франции в Москве надо выставить сожжённый французский танк. Слова депутата передаёт РИА "Новости".

Депутат Хамзаев предложил выставить у посольства Франции сожжённый танк
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению Хамзаева, это станет неплохим напоминанием Парижу о том, что ему не удастся избежать жертв при участии в конфликте на Украине. Риторику главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона депутат назвал агрессивной и обвинил политика в желании поиграть мускулами за счёт жизней простых французов.

Поэтому Хамзаев предлагает напомнить французским партнёрам, чем заканчивается участие в конфликте на стороне Украины, и установить напротив посольства республики в Москве уничтоженный в зоне СВО AMX-10RC.

Как пишет издание, российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже несколько таких боевых машин, произведённых во Франции.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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