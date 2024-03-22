В Госдуме предложили напомнить Макрону сожжённым танком о неизбежности жертв на Украине

Российский парламентарий Султан Хамзаев считает, что у посольства Франции в Москве надо выставить сожжённый французский танк. Слова депутата передаёт РИА "Новости".
По мнению Хамзаева, это станет неплохим напоминанием Парижу о том, что ему не удастся избежать жертв при участии в конфликте на Украине. Риторику главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона депутат назвал агрессивной и обвинил политика в желании поиграть мускулами за счёт жизней простых французов.
Поэтому Хамзаев предлагает напомнить французским партнёрам, чем заканчивается участие в конфликте на стороне Украины, и установить напротив посольства республики в Москве уничтоженный в зоне СВО AMX-10RC.
Как пишет издание, российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже несколько таких боевых машин, произведённых во Франции.
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