Владимир Путин поручил силовикам искать предателей и диверсантов и наказывать их без срока давности

Путин: предателей нужно искать поимённо и наказывать без срока давности

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на расширенной коллегии ФСБ 19 марта, что предателей, участвующих в диверсиях против страны, необходимо искать поименно и наказывать без ограничения по времени.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он подчеркнул, что такие предатели, которые действуют против России, будут брошены хозяевами, как мясо, и заслуженно получат своё наказание.

Президент также отметил неудачу всех попыток проникновения диверсионных групп, наемников из-за границы и других через украинскую территорию на территорию РФ.