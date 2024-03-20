Владимир Путин поручил силовикам искать предателей и диверсантов и наказывать их без срока давности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на расширенной коллегии ФСБ 19 марта, что предателей, участвующих в диверсиях против страны, необходимо искать поименно и наказывать без ограничения по времени.
Он подчеркнул, что такие предатели, которые действуют против России, будут брошены хозяевами, как мясо, и заслуженно получат своё наказание.
Президент также отметил неудачу всех попыток проникновения диверсионных групп, наемников из-за границы и других через украинскую территорию на территорию РФ.
"Народ России ждёт от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, результативных, наступательных действий", — указал президент.
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