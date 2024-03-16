Миллиардер Илон Маск выразил согласие с американским бизнесменом Дэвидом Саксом, считающим, что США потратили свои запасы вооружения на Украину вместо того, чтобы правильно расставить приоритеты.
Сакс написал в своем блоге, что несбалансированная оценка национальных интересов привела к самому глупому из всех возможных расходу снарядов в непрямом конфликте с Россией. Помогая Киеву, правительство США бесцельно исчерпало боеприпасы.
"Да", — ответил Маск.
Маск считается вольнодумцем, который часто дает независимые оценки происходящему. Так, он говорил, что у Киева нет шансов одержать победу, а западная военная помощь Украине только затягивает конфликт.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.