Эксперт рассказал об истинном значении опубликованного Медведевым мирного плана по Украине

Политолог раскрыл истинное значение мирного плана Медведева по Украине

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Политолог оценил мирный план по Украине, представленный накануне зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Своё мнение об этой инициативе озвучил профессор МГУ, президент Академии политической науки Олег Швабров в разговоре с Pravda.Ru.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как отметил Швабров, подобные планы подразумевают долгую политическую игру, однако Запад рано или поздно признает те территории, которые исторически входили в состав РФ. Политолог напомнил, что уже сейчас Венгрия и Польша рассматривают варианты "воссоединения" с областями Украины, которыми владели прежде.

— Такие инициативы, как у Дмитрия Анатольевича, имеют больше политическое значение, демонстрацию наших мирных намерений. И это правильно, в противовес воинственным заявлениям со стороны западных стран, — сказал Швабров, добавив, что пока не стоит рассматривать подобные планы как реальный инструмент урегулирования конфликта.

Также профессор выразил уверенность, что ни Украина, ни Запад не пойдут на требования, подобные тем, что озвучил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев опубликовал свой мирный план по Украине накануне в личном телеграм-канале. Предложение состоит из семи пунктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.