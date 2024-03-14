Бывший американский офицер Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил, что для Запада "Незалежная" является инструментом, от которого хотят избавиться ввиду его изношенности и бесполезности, так как ВСУ вряд ли сможет повернуть украинский конфликт в свою пользу, передаёт РИА Новости.
"Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред РФ", — отметил эксперт.
Вашингтон никогда не желал успеха Киева в кризисе. Сейчас Запад находится в положении, когда создаёт видимость поддержки киевских властей, но на самом деле лишь позволяет медленно умереть стране, резюмировал Риттер.
До этого Риттер утверждал, что Соединённые Штаты организовали госпереворот в Киеве в 2014 году, чтобы в дальнейшем спровоцировать войну с РФ.
В настоящее время в зоне спецоперации инициатива полностью принадлежит ВС РФ, которые успешно наступают сразу на нескольких направлениях. После поражения под Авдеевкой украинские войска отступили из нескольких важных оборонительных рубежей и пытаются удержать линию фронта.
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