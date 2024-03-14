Экс-разведчик Риттер описал роль Украины для Запада фразой "изношенный инструмент"

РИА Новости: Риттер заявил, что Запад ищет вариант, как избавиться от Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший американский офицер Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил, что для Запада "Незалежная" является инструментом, от которого хотят избавиться ввиду его изношенности и бесполезности, так как ВСУ вряд ли сможет повернуть украинский конфликт в свою пользу, передаёт РИА Новости.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

"Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред РФ", — отметил эксперт.

Вашингтон никогда не желал успеха Киева в кризисе. Сейчас Запад находится в положении, когда создаёт видимость поддержки киевских властей, но на самом деле лишь позволяет медленно умереть стране, резюмировал Риттер.

До этого Риттер утверждал, что Соединённые Штаты организовали госпереворот в Киеве в 2014 году, чтобы в дальнейшем спровоцировать войну с РФ.

В настоящее время в зоне спецоперации инициатива полностью принадлежит ВС РФ, которые успешно наступают сразу на нескольких направлениях. После поражения под Авдеевкой украинские войска отступили из нескольких важных оборонительных рубежей и пытаются удержать линию фронта.