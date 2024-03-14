В России начались выборы президента. Первые участки открылись в Чукотском автономном округе и Камчатском крае

В России началось трёхдневное голосование на выборах президента

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В России начались выборы президента РФ. Голосование продлится три дня впервые в истории избирательной системы с 15 марта до 17 марта.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 23:00 по московскому времени голосование уже началось в самых восточных регионах Российской Федерации: Чукотском автономном округе и Камчатском крае, в которых уже наступило 15 марта и положенное по закону время 8 часов утра по местному времени.

В избирательном бюллетене присутствуют 4 кандидата: один самовыдвиженец и трое от парламентских партий.

Первый в списке — Владислав Андреевич Даванков, кандидат от партии "Новые Люди". Вопреки его тезису из предвыборного ролика, он не из "обычной семьи": отец его — предприниматель, хозяин аэроклуба и крупной косметологической компании, а дед — доктор химических наук. Сам Владислав Даванков окончил исторический факультет МГУ и является специалистом по истории США. В 2010-е годы активно занимался бизнесом, в 2021 году избран в Госдуму от партии "Новые Люди" и является вице-спикером. Разделяет умеренно либеральные взгляды. Не выступает с критикой внешней политики России. Находится под санкциями стран Запада.

Второй в списке — Владимир Владимирович Путин. Он является президентом Российской Федерации с 7 мая 2012 года. Также являлся президентом с 2000 до 2008 года. В 2008 — 2012 годы занимал должность премьер-министра Российской Федерации. Родился в простой ленинградской семье в 1952 году. Отец — ветеран Великой Отечественной войны. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Имеет звание полковника КГБ в отставке по итогам службы в разведке в ГДР. Кандидат экономических наук.

Третий в списке — Леонид Эдуардович Слуцкий. Кандидат от партии "ЛДПР". Родился в 1968 году в Москве. Касательно семьи точных данных нет, но имеет тесные связи с московскими политическими лидерами. Является доктором экономических наук. После смерти Владимира Жириновского стал председателем ЛДПР. В политических взглядах полностью солидарен с покойным лидером партии.

Четвёртый по списку — Николай Михайлович Харитонов. Кандидат от партии "КПРФ". Он родился в Новосибирской области в 1948 году. По образованию — агроном, специалист по сельскому хозяйству, имеет степень кандидата экономических наук. С 1990-х годов занимается политикой. В 2004 году уже баллотировался в президенты РФ. Полностью разделяет позицию КПРФ.

Все кандидаты находятся в санкционных списках стран Запада и во внешней политике поддерживают нынешний геополитический курс.