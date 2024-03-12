Медведев в Волгограде заявил, что Россия в рамках спецоперации даёт отпор новым фашистам

Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и объединиться для победы

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на митинге-концерте "Вместе! За Россию!" в Волгограде заявил, что наша страна даёт отпор нынешним фашистам, победа требует объединения сил, передаёт ТАСС. Он напомнил, Волгоград — святое место, откуда Красная армия начала гнать фашистов. Что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны.

Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Нас объединяет одна идея — мы хотим жить в сильной стране. А сильной страной должен управлять сильный президент", — высказался политик.

Он отметил, что в настоящее время очень важна консолидация "вокруг лидера и партии "Единая Россия". Организаторы проинформировали, что на мероприятии присутствовало около шести тысяч человек.

Ранее Дмитрий Анатольевич назвал лидера Франции Эммануэля Макрона "зоологическим трусом" после переноса его визита в Киев. Также политик говорил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев являются русскими городами.