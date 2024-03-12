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МИД РФ запретил въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за действия против России

Россия ввела санкции против 347 граждан Балтии

1:04
Политика

На официальном сайте МИД России появилась информация о том, что 347 гражданам Литвы, Латвии и Эстонии запрещён въезд на нашу территорию за антироссийские действия, передаёт ТАСС.

Россия ввела санкции против 347 граждан Балтии
Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В "стоп-лист" попали прибалтийские министры, депутаты, общественные деятели и журналисты. В ведомстве напомнили, что страны Балтии активно продвигают рестрикции против нашей страны. При этом на их землях происходят гонения на русскоязычное население, сносятся памятники советским воинам-освободителям, переписывается история, а также нацистов делают героями. Помимо этого, прибалты поставляют оружие киевскому режиму.

"Данный перечень может быть расширен в любое время", — подчеркнули в МИД России.

Там пояснили, что эти ответные меры были предприняты на недружественные шаги Прибалтики, которая ведёт враждебную политику, пытается вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации.

Ранее власти Литвы продлили запрет въезда для россиян до марта 2025 года.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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