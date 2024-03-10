Илон Маск высказался по поводу насильственной мобилизации на Украине

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал видео американского бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X*. На кадрах украинцев, которые пытались нелегально въехать в Румынию выталкивают из микроавтобуса без окон и укладывают на землю с руками за головой. На видеоролике видно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами. К задержанным была применена физическая сила: их били и заставляли ложиться на землю друг на друга, передаёт РИА Новости.
"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько ещё должно умереть?", — написал в комментариях основатель Tesla.
Напомним, за уклонение от службы на время мобилизации на Украине могут дать до пяти лет лишения свободы. Повестки вручаются в различных местах: на улицах, автозаправках, кафе. Это делают не только представители военкоматов, но и руководители предприятий, домовые комитеты и другие официальные лица.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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