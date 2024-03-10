Илон Маск высказался по поводу насильственной мобилизации на Украине

Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации в ВС Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Бизнесмен Илон Маск прокомментировал видео американского бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X*. На кадрах украинцев, которые пытались нелегально въехать в Румынию выталкивают из микроавтобуса без окон и укладывают на землю с руками за головой. На видеоролике видно, как пограничники ругают уклонистов нецензурными словами. К задержанным была применена физическая сила: их били и заставляли ложиться на землю друг на друга, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько ещё должно умереть?", — написал в комментариях основатель Tesla.

Напомним, за уклонение от службы на время мобилизации на Украине могут дать до пяти лет лишения свободы. Повестки вручаются в различных местах: на улицах, автозаправках, кафе. Это делают не только представители военкоматов, но и руководители предприятий, домовые комитеты и другие официальные лица.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.