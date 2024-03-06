Fox Business: Байдену отказали в способности управлять США

Конгрессмен Биггс: Соединёнными Штатами руководит не Байден

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс в беседе с корреспондентами Fox Business заявил, что США правит администрация, а не сам Байден в силу его ментальных проблем, передаёт ТАСС.

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"Все мы наблюдаем его умственные способности, когнитивные нарушения…. Не могу сказать, сколько человек ко мне подходят с вопросом: кто в действительности управляет страной", — высказался политик.

Он посетовал на то, что мыслительные процессы у президента США ухудшаются и это заметно для всего мира и для общественности. Конгрессмен выразил уверенность, что выступление Байдена с ежегодным посланием "О положении страны", запланированное на 7 марта, не продлится более часа из-за плохого самочувствия американского главы.

Биггс призвал американцев высказаться по поводу опроса, проведённого агентством AP, в ходе которого 63% жителей США выразили сомнения в том, что Байден сможет исполнять обязанности президента.