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Fox Business: Байдену отказали в способности управлять США

Конгрессмен Биггс: Соединёнными Штатами руководит не Байден

1:00
Политика

Американский конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс в беседе с корреспондентами Fox Business заявил, что США правит администрация, а не сам Байден в силу его ментальных проблем, передаёт ТАСС.

Конгрессмен Биггс: Соединёнными Штатами руководит не Байден
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Все мы наблюдаем его умственные способности, когнитивные нарушения…. Не могу сказать, сколько человек ко мне подходят с вопросом: кто в действительности управляет страной", — высказался политик.

Он посетовал на то, что мыслительные процессы у президента США ухудшаются и это заметно для всего мира и для общественности. Конгрессмен выразил уверенность, что выступление Байдена с ежегодным посланием "О положении страны", запланированное на 7 марта, не продлится более часа из-за плохого самочувствия американского главы.

Биггс призвал американцев высказаться по поводу опроса, проведённого агентством AP, в ходе которого 63% жителей США выразили сомнения в том, что Байден сможет исполнять обязанности президента.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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