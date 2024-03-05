Президент России одобрил идею отмечать в стране "День томата"

Владимир Путин поддержал идею ставропольцев отмечать в России "День томата"

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агрохолдинга в Ставропольском крае одобрил предложение отмечать в стране "День томата". Такую идею глава государства назвал классной.

Фото: kremlin.ru

"Почему нет… Местное начальство должно вам помочь… Идея сама замечательная, классная идея. У нас по-моему еще нет такого", — отметил глава российского государства.

Владимир Путин уточнил, не будут ли кидаться помидорами на этом празднике, но жители Ставропольского края убедили, что томаты будут только есть. Также глава государства в ходе разговора с работниками агрохолдинга пошутил, что этот праздник можно совместить с фестивалем вина, узнав, что он тоже проходит в Ставрополье, пишут РИА Новости.