В Техасе появилась тенденция на выход региона из состава страны, пишет Dallas Morning News.
Журналисты выразили беспокойство из-за грядущего "супервторника". Этот день во многих штатах определит делегатов для будущих выборов президента государства. Некоторые заходят очень далеко в желании штата получить независимость.
"Вызывает тревогу численность кандидатов, которые подписали обязательство "Заберём Техас назад", — написано в статье.
Отмечается, что кандидаты на выборную должность ставят интересы Техаса выше интересов страны и продвигают нормативный акт о референдуме по отделению штата от США. Автор материала настоятельно рекомендует избирателям внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не пожалеть.
Недавно шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе. Эксперты считают, что губернатор Техаса "затевает драку".
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.