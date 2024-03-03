Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Фельдман: в Германии боятся применения ядерного оружия
Как посадить хаос-сад
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя
Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"
В Техасе увидели шанс выйти из состава Соединённых Штатов

DMN: Техас готов выйти из состава США после выборов президента

1:02
Политика

В Техасе появилась тенденция на выход региона из состава страны, пишет Dallas Morning News.

DMN: Техас готов выйти из состава США после выборов президента
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Журналисты выразили беспокойство из-за грядущего "супервторника". Этот день во многих штатах определит делегатов для будущих выборов президента государства. Некоторые заходят очень далеко в желании штата получить независимость.

"Вызывает тревогу численность кандидатов, которые подписали обязательство "Заберём Техас назад", — написано в статье.

Отмечается, что кандидаты на выборную должность ставят интересы Техаса выше интересов страны и продвигают нормативный акт о референдуме по отделению штата от США. Автор материала настоятельно рекомендует избирателям внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не пожалеть.

Недавно шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе. Эксперты считают, что губернатор Техаса "затевает драку".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Последние материалы
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя
Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"
Как вырастить авокадо дома
Джиган пожаловался Самойловой на то, что кто-то сгрыз его еду
В Великобритании на аукционе продали средневековый научный прибор — хорарный квадрант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников