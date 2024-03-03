В Техасе увидели шанс выйти из состава Соединённых Штатов

DMN: Техас готов выйти из состава США после выборов президента

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

В Техасе появилась тенденция на выход региона из состава страны, пишет Dallas Morning News.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Журналисты выразили беспокойство из-за грядущего "супервторника". Этот день во многих штатах определит делегатов для будущих выборов президента государства. Некоторые заходят очень далеко в желании штата получить независимость.

"Вызывает тревогу численность кандидатов, которые подписали обязательство "Заберём Техас назад", — написано в статье.

Отмечается, что кандидаты на выборную должность ставят интересы Техаса выше интересов страны и продвигают нормативный акт о референдуме по отделению штата от США. Автор материала настоятельно рекомендует избирателям внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не пожалеть.

Недавно шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе. Эксперты считают, что губернатор Техаса "затевает драку".