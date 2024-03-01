Помимо наёмников, на стороне ВСУ участвуют в боевых действиях кадровые британские и французские военные, заявил Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в боевых действиях на Украине участвуют не только иностранные наёмники. Слова дипломата из Турции, где он сегодня с рабочим визитом, передаёт РИА "Новости".
Выступая на дипломатическом форуме в Анталье, Лавров подчеркнул, что на стороне ВСУ выступают также кадровые военные из Великобритании и Франции. Речь идёт не о рядовом составе, а об иностранных офицерах, сказал министр.
Ранее сегодня российские политики сравнили ФРГ с Германией времён фашистского режима. Так в Москве отреагировали на новость о том, что немецкие военные обсуждали, как нанести удары по российской территории.
В частности, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Германии "совсем осатанели", а Запад в целом ведёт против нашей страны гибридную войну. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что немцы опять стали заклятыми врагами России.
Напомним, об участии британских военных в конфликте на Украине недавно проговорился канцлер Германии Олаф Шольц. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.