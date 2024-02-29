Госдеп заявил, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине

В Госдепе США заявили, что Владимир Путин лично следит за конгрессом

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", — сообщил он журналистам на брифинге.

Он также отметил, что не только противники, но и союзники США внимательно следят за событиями в конгрессе страны.

Конгресс пока не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов в помощь Украине из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.

Ранее Белый дом сообщил, что не видит возможности возобновить военную помощь Украине без одобрения конгресса запроса на дополнительное финансирование.

СМИ также распространили информацию о том, что президент США Джо Байден ожидает от G7 плана использования замороженных российских активов, а Пентагон рассматривает вариант поставок за счет оставшихся четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие средств на восполнение собственных арсеналов.