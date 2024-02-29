Госдеп заявил, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине

Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине.
"Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", — сообщил он журналистам на брифинге.
Он также отметил, что не только противники, но и союзники США внимательно следят за событиями в конгрессе страны.
Конгресс пока не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов в помощь Украине из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.
Ранее Белый дом сообщил, что не видит возможности возобновить военную помощь Украине без одобрения конгресса запроса на дополнительное финансирование.
СМИ также распространили информацию о том, что президент США Джо Байден ожидает от G7 плана использования замороженных российских активов, а Пентагон рассматривает вариант поставок за счет оставшихся четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие средств на восполнение собственных арсеналов.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.